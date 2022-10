Zoo cubes construction

Apprendre de nouveaux mots et développer la motricité fine. Construire un zoo avec 5 blocs aux découpes géométriques. Jouer avec les 5 animaux en carton. Construis ton zoo ! Découvre une manière amusante d'apprendre de nouveaux mots et développer ta motricité fine. Apprends à compter jusqu'à cinq, nomme les animaux du zoo et reconnais les couleurs et les formes grâce à ce petit livre pratique sur les premiers mots du zoo. Construis ton zoo avec 5 blocs illustrés et leur forme découpée. Donne vie à ton zoo avec les 5 animaux en carton.