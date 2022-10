Plus de 60 dessins à colorier : des joyaux, des oeuvres d'art, des paysages somptueux, des animaux gracieux, des personnages célèbres hauts en couleur, et plus encore ! Grâce au coloriage guidé, savourez le plaisir de créer plus de 60 ravissants dessins. En suivant les numéros en gros caractères, touche par touche, vous composerez des oeuvres raffinées : des joyaux, des motifs géométriques, des paysages somptueux, toutes sortes d'animaux et des personnages célèbres.