Enfin réunis dans un coffret inédit : Les Quatre Accords toltèques et Le 5e Accord toltèque, deux incontournables de don Miguel Ruiz ! Les accords toltèques sont puissants. Ils sont en mesure de transformer votre vie, en pulvérisant les milliers d'accords restrictifs que vous avez conclus avec vous-même, avec autrui et avec la vie. Offrez-vous les 5 clés essentielles dispensées par don Miguel Ruiz et don José Ruiz. Avec ces accords, il s'agit de voir toute votre réalité avec les yeux de la vérité. Plongez dans ce code de conduite à la fois simple et puissant pour atteindre la liberté et le bonheur véritable !