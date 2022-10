Les couleurs de la nature

Un ouvrage chatoyant qui fait honneur à notre belle nature et ses couleurs. Le vert profond de la courgette, le bleu éclatant du myosotis, le jaune vif du pissenlit ou encore le blanc immaculé de l'hermine... La nature nous en fait décidément voir de toutes les couleurs ! ? Cet ouvrage à la fois ludique et informatif se présente comme une palette d'artiste. Chacune des sept sections permettra au jeune lecteur d'associer des plantes, des animaux, des légumes et des fruits aux couleurs qu'il connaît.