Bienvenue chez le psy !. Choisissez facilement la thérapie qui vous convient

Le guide de Catherine la Psy pour trouver LA thérapie qui vous convient. "Je crois que ça me ferait du bien d'aller voir un psy... Mais lequel ? Et comment ça se passe, une thérapie ? " Ca ne va pas fort, mais vous hésitez à vous adresser à un professionnel parce que vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Il faut dire : parmi toutes les thérapies qui existent de nos jours, on s'y perd un peu. 21 séances de thérapie comme si vous y étiez ! Catherine la Psy vous guide sans blabla et avec humour à travers 21 séances de psychothérapie. Suivez-la auprès de patients attachants, et découvrez la réalité des thérapies telles qu'elles se déroulent dans le secret du cabinet : techniques utilisées, relations patient-psy... vous saurez tout ! Le livre qui vous vous aide à choisir la thérapie la mieux adaptée à vos besoins, et vous déculpabilise de pousser la porte d'un cabinet de psy.