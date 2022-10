Climatologie. Cours, exercices et problèmes corrigés. Licence, master, Capes et agrégation de STU

Une introduction moderne et complète à l'étude des climats de la Terre avec cours, exercices et problèmes corrigés. Ce manuel est la refonte totale de la troisième partie de Sciences de la Terre et de l'univers (3e édition), paru en 2014, rédigée initialement par André Schaaf. Ce manuel tout en couleur est essentiel pour la compréhension de l'évolution des climats sur Terre. Une réalisation ambitieuse au service de l'enseignement des sciences de la Terre pour tous les étudiants en Licence et master de STU et les candidats aux concours de l'enseignement. Les chapitres sont écrits dans un style très pédagogique, en essayant de limiter au maximum la présence d'équations (un minimum étant, bien sûr, nécessaire). Les parties les plus techniques sont mises à part, dans diverses fiches et encadrés. Ce manuel largement illustré intègre de nombreux schémas totalement inédits. Sommaire : I. Les climats actuels : comprendre le fonctionnement du système climatique 1. Introduction - 2. L'énergie solaire et le bilan radiatif de la Terre - 3. L'atmosphère terrestre et sa dynamique - 4. L'océan et sa dynamique - 5. Synthèse sur les climats de la terre II. Les climats anciens 1. Introduction - 2. La reconstitution des paléoclimats -3. L'évolution des climats dans l'histoire de la Terre III. Le changement climatique moderne et les projections sur l'évolution climatique future 1. Introduction - 2. Mise en évidence et caractéristique du changement climatique moderne - 3. Les causes du changement climatique moderne - 4. Projections sur l'évolution future du climat - 5. Les risques associés aux changements climatiques