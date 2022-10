Introduction à la sociologie économique. Analyse critique des organisations et des marchés

Une introduction à la sociologie des phénomènes économiques. A l'heure où le monde s'enfonce dans la catastrophe écologique, le propos de ce livre n'est pas de dénoncer abstraitement les phénomènes économiques mais d'en proposer une analyse approfondie, en examinant - leur genèse ; - leur diversité à la surface du globe ; - les théories sur lesquels ils s'appuient ; - le rapport qu'ils entretiennent avec l'écologie politique. Les auteurs s'intéressent aux rapports sociaux, aux significations culturelles, aux choix politiques et - surtout - aux enjeux éthiques qui sous-tendent la formation des organisations et des marchés. Le manuel est organisé en fonction de deux parcours : un parcours théorique, avec analyse des paradigmes, théories et "grands auteurs" qui ont conceptualisé et façonné les organisations et les marchés, et un parcours pratique présentant une méthodologie pour comprendre, analyser et proposer.