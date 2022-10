Palais et maisons du Caire III

Ce troisième volume présente le manzil Zaynab Hatun, le maq'ad Qayt-Bay, le Qa'a azbak al-Yusufi, le maq'ad al-Guri, le qa'a et sabil al-Fasi, le manzil al-Kiridliya et le manzil Amna Bint Salim, bayt al-Mulla, manzil al-Suhaymi, manzil Mustafa Ga'far al-Kabir, le palais al-Musafirhana, le manzil 'Ali Efendi Labib. Sur les 600 palais et maisons recensés par les savants de l'Expédition d'Egypte en 1800, il en subsistait 29 en 1970, inscrits à l'Inventaire des monuments historiques. Si certains de ces palais ont été remarquablement restaurés, comme celui de l'émir ? az ou la maison Harawî, d'autres ont continué à se dégrader et certains sont aujourd'hui disparus. Les plans et photographies qui en subsistent ont acquis de ce fait une valeur inestimable. L'Ifao a décidé de rééditer progressivement cet ouvrage pionnier, publié entre 1970 et 1983. Très vite épuisé, Palais et Maisons du Caire, oeuvre d'un spécialiste des métiers et des arts du Maghreb et du Moyen-Orient et d'un architecte engagé dans la restauration de certains de ces bâtiments, a constitué un jalon dans la conscience patrimoniale qui a émergé dans les années 1990 autour du Caire islamique. Les plans, relevés architecturaux et photographies qui composent l'ouvrage permettront au lecteur de redécouvrir les quartiers, rues, cours, pièces, passages et toits des derniers plus beaux palais et demeures bourgeoises du Caire mamelouk et ottoman. Ce troisième volume présente le manzil Zaynab Hatun, le maq'ad Qayt-Bay, le Qa'a azbak al-Yusufi, le maq'ad al-Guri, le qa'a et sabil al-Fasi, le manzil al-Kiridliya et le manzil Amna Bint Salim, bayt al-Mulla, manzil al-Suhaymi, manzil Mustafa Ga'far al-Kabir, le palais al-Musafirhana, le manzil 'Ali Efendi Labib.