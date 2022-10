Perruque, jus vert et ruban rose

Un roman sensible, positif et plein d'humour qui suit le parcours d'une battante, de la détection de son cancer du sein à sa victoire sur ce dernier. Un kyste au sein droit, et tout bascule. Mélissa, 40 ans, mère, épouse et surtout femme pressée, n'a pas le temps pour un cancer, et pourtant... C'est à la fois apeurée et vaillante qu'elle se lance dans le combat, accompagnée de sa famille, de son armée de médecins et de son amie Irma, un personnage déjanté aux pratiques loufoques. Chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie... Ces nombreux mots en "-pie" , tels l'oiseau, viennent voler le temps, l'espoir et l'énergie de Mélissa, habituellement positive et joyeuse. Souhaitant rester actrice de son destin, l'héroïne ne recule devant rien pour garder la tête hors de l'eau : jus verts, acupuncture, coupeur de feu... Des pratiques qui ne manquent pas de rendre son quotidien extraordinaire, et l'aideront à rester femme. Respirer, se pomponner, sortir et se faire plaisir... Comment continuer à vivre quand la flamme vacille et force les questionnements sur la vie, puis sur la mort ?