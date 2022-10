Les templiers. Des croisades aux bûchers

Un ouvrage de référence écrit par un spécialiste des Templiers Depuis le discours du pape Urbain II à Clermont-Ferrand en 1095 qui appelle les chrétiens européens à la croisade jusqu'à la prise de Constantinople et au concile de Vienne qui conclut le 22 mars 1312 à la suppression - mais non à la condamnation - de l'ordre, "perdu de réputation" , ce livre retrace avec un sens aigu du récit l'histoire des templiers et les légendes qui y sont associées.