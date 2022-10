Le procès du Père Noël. L'affaire dont vous êtes le juge

Condamnerez vous le Père Noël ? Après l'arrestation surprise du Père Noël en France, il est l'heure pour lui d'être jugé par un jury populaire. Travail forcé de lutins, actes de cruauté envers les rennes, violations de domicile et de l'espace aérien, contrefaçons et produits défectueux, ... et si derrière la légendaire bonhomie du père Noël se cachait l'un des plus grands criminels de l'histoire ? Pendant cinq jours d'un procès haletant et déluré, écoutez se succéder à la barre la Mère Noël, des lutins, des experts médicaux mais aussi des personnalités inattendues telles que Vladimir Poutine, Mariah Carrey et bien d'autres encore ! Une fois forgée votre intime conviction, vous n'aurez plus qu'à voter sur l'interface réservée aux membres du jury. Indiquez le sens de votre décision et découvrez si les autres lecteurs ont décidé de condamner ou d'acquitter le Père Noël afin de lui permettre de livrer les cadeaux cette année !