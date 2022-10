Vivre en harmonie avec le SOPK

Comprendre et apaiser son syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Une acné persistante, malgré les années ? Des poils indésirables sur les tétons ou le menton ? Un poids qui ne se régule pas malgré tous les régimes ? Des cycles très irréguliers ? Et, peut-être, une incapacité temporaire à avoir des enfants... ? Bingo, c'est sans doute le syndrome des ovaires polykystiques ! Si tous ces symptômes n'apparaissent pas forcément chez chaque femme atteinte du SOPK, ils sont parmi les plus fréquents. Le souci, c'est que ce dérèglement hormonal est bien souvent caché par la prescription précoce et longue durée d'une pilule contraceptive qui lisse tout, déclenchant même de "fausses" menstruations. Ainsi, pour les femmes atteintes par cette pathologie, la route est longue et l'errance médicale, monnaie courante. Imane Harmonie, elle-même touchée par ce syndrome, nous raconte dans ce livre sa lutte contre la maladie et son combat pour enfanter. Combat gagné ! Aujourd'hui maman de deux enfants, elle nous dévoile son parcours et ses secrets pour vivre enfin en paix avec le SOPK. En effet, s'il n'y a pas de "solution miracle" à ce trouble, il y a bien mille et une manières d'en apaiser les symptômes naturellement, en commençant par écouter son corps et ses besoins véritables.