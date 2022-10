Je bande donc je suis. Introspection d'un mâle conditionné par le patriarcat

Le mode d'emploi moderne pour déconstruire son rapport au sexe. Entre les corps parfaits des réseaux et les mises en scène du porno, dur de comprendre ses envies et ses désirs quand on est un ado. Chez les mecs, on pense que, le principal, c'est la taille et la performance. L'important, c'est de faire l'amour tôt, longtemps, souvent. Mais... et si le patriarcat nous avait menti, et que toute cette pression était inutile pour "être un bon coup" ? Sainte-Paluche, en mentor sans tabou, déconstruit dans ce manuel tous les mythes qui existent encore autour de la sexualité dite "masculine" et "virile" , pour recentrer le débat sur ce qui compte vraiment : acceptation de soi et de son corps, écoute et respect de l'autre, bienveillance toujours.