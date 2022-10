À qui est cette histoire ?

Redécouvrez vos personnages de contes préférés dans une histoire drôle et décalée ! En se promenant dans la forêt, un petit garçon trouve un livre par terre. Notre héros part alors en quête du propriétaire de l'ouvrage. En chemin, il croisera la route de la Petite Poule Rousse, du Chat Botté, du petit Poucet, d'Hansel et Gretel, et de plein d'autres personnages de contes célèbres, mais aucun d'eux ne reconnaît le livre. Mais à qui peut bien être cette histoire ? Cet ouvrage fait un bel hommage à toutes les histoires qui ont bercé notre enfance.