Plus de 300 perles de l'un des plus grands acteurs français ! Pour les 35 ans de sa mort, Perles de Lino Ventura rend hommage à l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Les Tontons flingueurs, Le Clan des Siciliens, L'Armée des ombres, L'Emmerdeur, Les Grandes gueules... Aucun français n'a pu passer au travers de sa filmographie alternant comédie et drame. Grande gueule, mais également profondément humain, redécouvrez ce grand homme à travers plus de 300 perles, répliques et coups de gueule. "N'importe qui vous demande l'heure, du feu, le chemin de la mer, on le flingue. Voilà". (Les Barbouzes) "Je vais t'en donner une adresse, et puis une bonne, Quai des Orfèvres. Allez, emballez-le". (Le Clan des Siciliens) "Ecoute, tu t'es foutu dans une sale béchamel, mais je peux encore t'en sortir". (Cent mille dollars au soleil)