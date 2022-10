Le moment adolescent. La fiction narrative occidentale à l'épreuve d'un morceau de temps (1923-1954)

Pour comprendre comment l'âge adolescent connaît un intérêt très vif aux XXe et XXIe siècles mais dont la recherche en littérature a très peu pris la mesure. Menée à partir d'un corpus plurilingue, cette recherche ambitionne de mesurer le rôle majeur et déterminant de la littérature dans la construction de l'adolescence comme un âge de la vie à part entière et comme une parcelle de temps autonome. L'adolescence fait les frais, pendant tout le XIXe et encore au XXe, d'une certaine méfiance, et n'est considérée que comme un entre-deux âges, dont il faut sortir au plus tôt. A partir des années 1920 se forge, dans certains récits qui se distinguent de la production littéraire habituelle, une poétique nouvelle de cet âge comme un "moment" à part entière, dont le récit se contente et même se régale. Les années 1950, donneront de l'adolescence une vision triomphale dans le roman de Sagan, Bonjour Tristesse (1954), et celui de J. D. Salinger, L'Attrape-coeurs (1951).