Respire ! Éveil corporel

Un ouvrage rempli d'activités pour découvrir les capacités de son corps, à faire seul ou en famille ! Le sport pour enfant, tu connais ? On l'appelle également "éveil corporel" , car au travers d'activités ludiques et énergiques, tu t'éveilles aux sensations que te procure ton corps. ? Répète les mouvements présentés dans ce livre pour tester ta motricité et te repérer dans l'espace ! Pour t'aider, tu pourras suivre les exercices étape par étape et te reporter aux petites fiches qui les résument. ? Un livre adapté aux plus jeunes qui permet aux enfants de pratiquer des activités d'éveil corporel. Car savoir bien bouger, c'est partir du bon pied dans la vie !