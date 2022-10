Le clan des seigneurs. Immersion dans la caste d'État

Une plongée sidérante au coeur de la "noblesse d'Etat" Ils ne parlent pas aux médias, ils ne sont pas élus, on ne les connait pas et, pourtant, ils ont le pouvoir. Parce qu'ils ont réussi dans leur jeunesse un concours prestigieux, la République les honore à vie, et en fait une "élite" . Ces hauts fonctionnaires issus des trois plus "grands" corps d'Etat (Polytechnique, Pont et Chaussées et l'ENA) veillent ainsi aux destinées de la nation et à la grandeur de la France. Enfin en théorie... Car la réalité est toute autre : Philippe Guillard, cadre dirigeant dans plusieurs établissements publics a côtoyé cette "noblesse d'Etat" pendant plus de 15 ans. Au travers de situations édifiantes et vécues, il décrit leur esprit de caste, leur goût pour les privilèges, et leur comportement de seigneurs. On les imagine veillant aux destinées de la nation, fiers de la servir ; on les découvre sans vision, opportunistes, cyniques, arrogants, manipulateurs et mercenaires à la solde de leur corps, dans une totale impunité. Pour l'auteur, cette caste est une catastrophe dans son secteur d'activité (les ports maritimes) et plus largement pour le développement de la France et son rayonnement à l'international. Philippe Guillard, 55 ans, de formation ingénieur (Centrale Supélec), a toujours évolué dans un environnement industriel, et a mené une carrière riche d'une large expérience, allant de la multinationale anglo-saxonne à l'établissement public français. Il a occupé des postes de cadre dirigeant, côtoyant capitaines d'industrie, politiques et hauts fonctionnaires.