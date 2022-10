Concours ACCES. ESDES, ESSCA, IESEG. Le tout-en-un, Edition 2023

Le tout-en-un pour réussir les épreuves du concours ACCES ! Le concours ACCES comporte les épreuves suivantes : - épreuves écrites : synthèse, raisonnement logique et mathématiques, ouverture culturelle, anglais - épreuves orales : entretien individuel, entretien collectif, anglais L'ouvrage Le tout-en-un ACCES propose tous les outils pour réussir le concours : - la présentation de chaque école, la nature et le déroulement des épreuves, les infos pratiques pour l'inscription sur Parcoursup afin de tout savoir sur le concours et les écoles ; - un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; - des plannings de révisions pour organiser votre préparation ; - un accompagnement pas à pas ; - les connaissances indispensables pour maîtriser l'intégralité du cours ; - 1 200 questions corrigées et 13 sujets corrigés pour s'entraîner de manière intensive ; - 25 questions types et 2 simulations d'entretien pour être prêt pour l'oral - les astuces du jury, ses attentes et les erreurs à éviter. OFFERT en ligne : - 1 fil d'actu mois par mois - 20 tutos sur le raisonnement logique et les mathématiques - 5 sujets corrigés supplémentaires