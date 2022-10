Socialter N°54 : Tous éco-anxieux ? - Oct - Nov 2022

Canicule, sécheresse, mégafeux... Comment ne pas être saisi d'effroi par l'été que nous venons de traverser ? Comment ne pas être "éco-anxieux" ? Le terme est en vogue, désignant pêle-mêle plusieurs afflictions (tristesse, angoisse, désespoir...) générées par ce sinistre spectacle parfois à l'origine de troubles psychiques sévères et socialement handicapants. Loin d'être la lubie de quelques bobos fragiles, l'éco-anxiété touche également les populations les plus vulnérables, qui seront aussi les plus exposées aux effets du dérèglement climatique - lequel frappe déjà de plein fouet le territoire français, comme à la Roya où les habitants peinent à retrouver une vie normale. Mais si l'éco-anxiété peut être un sas de politisation, elle peut aussi s'avérer contre-productive quand on la réduit à une simple souffrance individuelle qu'il faudrait soigner.