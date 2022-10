Pilote moto italien emblématique et populaire. Entré au MotoGP Legends Hall of Fame, son numéro, le 46, ne sera plus attribué... Valentino Rossi est le pilote moto le plus couronné de notre époque. Avec neuf titres de champion du monde et 89 victoires dans la catégorie reine, Rossi a eu une carrière tout simplement épique. A l'occasion de son retrait du MotoGP, cette biographie illustrée retrace sa carrière légendaire, des premières compétitions de karting aux batailles de course avec les plus grands pilotes de MotoGP. Revivez l'incroyable carrière d'une légende du MotoGP !