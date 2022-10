Generation 70 en 70 voitures

Prenez le volant de soixante-dix voitures de cette singulière décennie. Des modèles que vous avez peut-être possédés ou qui vous ont fait rêver : de la Renault 5 ou la Fiat 127 jusqu'à la DS 23 et à la Renault 30 TX en passant par la Peugeot 304 ou la Renault 12 et la Simca 1100. Pourquoi pas des sportives avec l'Alpine A310, la Porsche 911 S et la Dino Ferrari 2, 4 litres ? Les années 1970 marquent une brutale rupture entre l'optimisme de la décennie précédente et les questionnements de la suivante. Dans ces pages, vous allez retrouver le parfum de ces années parées de couleurs vives destinées certainement à nous faire oublier la grisaille des événements qui ont failli faire disparaître l'automobile.