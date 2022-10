Le Pére Noël fait tout !

Un conte touchant sur l'amitié et l'espoir de Noël Des illustrations intemporelles capturant l'esprit des fêtes L'histoire du soir parfaite pour les fêtes de fin d'année. Les guirlandes lumineuses, les décorations, les biscuits... c'est ce que le père Noël aime le plus à Noël ! Ce joyeux conte raconte l'histoire du père Noël qui décide d'offrir des vacances à ses lutins fatigués et dévoués. Cette année, le père Noël va tout faire lui-même ! Mais arrivera-t-il à tout faire tout seul ? Un livre parfait pour les fêtes de fin d'année.