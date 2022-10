Les animaux d'Afrique - N.E. 2022

Sous le soleil brûlant de l'Afrique, vivent les plus sympathiques animaux de la savane. Assemble le puzzle et découvre l'éléphant qui se baigne, la girafe qui grignote les feuilles des arbres et l'hippopotame qui joue dans l'étang. Puis retrouve tous tes personnages préférés dans le petit livre de dix pages. Une boîte facile à transporter et pratique pour ranger le puzzle et recommencer le jeu.