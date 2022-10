Les mathématiques comme à l’école (5-6 ans)

Des fiches détachables pour un apprentissage qui favorise la manipulation Ce livre propose des activités guidées pour permettre aux parents d'approfondir les apprentissages, ou de réviser les notions du programme de maternelle. Des conseils, comptines numériques et matériel détachable permettent de travailler avec l'enfant, de cibler ses difficultés et de proposer une remédiation si nécessaire. Un concept unique qui permet aux parents de s'impliquer pleinement dans les apprentissages de leurs enfants, qui découvrent ou poursuivent les apprentissages " comme à l'école ", sans rupture, et en parfaite adéquation avec les instructions officielles.