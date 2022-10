L'anglais sans complexe. Conseils et astuces pour les professionnels

Une remise à niveau pratique et sans prise de tête en anglais professionnel. Pour ceux qui peinent avec l'anglais dans le cadre professionnel, ce guide offre une panoplie de conseils et d'astuces pour se réconcilier avec la langue de Shakespeare : ? - Des anecdotes pour dédramatiser l'apprentissage de l'anglais ? - Des pistes de réflexion pour progresser à son rythme et donner l'envie d'apprendre ? - Des tips pour se remettre à niveau et éviter quelques erreurs de communication