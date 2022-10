Le bonheur

Une présentation des principales thématiques et références sur le thème du bonheur, au programme de terminale et des classes préparatoires littéraires en philosophie. Cette synthèse aborde la notion du bonheur étudiant les principales problématiques et en présentant les références essentielles sur le sujet (Platon, Aristote, Epictète, Descartes, Kant, Schopenhauer, Alain). L'auteur présente une théorie nouvelle du bonheur à partir de l'examen des concepts de bien, de chance, de la controverse optimisme versus pessimisme, et enfin du lien entre bonheur et sagesse et de l'association entre bonheur et liberté.