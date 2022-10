Le guide pratique du jeune footballeur

Un guide pratique et juridique rédigé par des avocats spécialistes du sport pour aider les jeunes joueurs de football et leur entourage au début de leur carrière. Ce guide a pour vocation d'offrir quelques clés de lecture à de jeunes joueurs - mineurs dans la plupart des cas - et à leur entourage dans un parcours semé d'embûches vers une carrière de footballeur professionnel. Ce guide est né d'un double constat très simple : les familles de footballeurs en devenir se sentent parfois perdues face au flot d'informations qu'elles reçoivent de la part de nombreux interlocuteurs (clubs, recruteurs, agents, intermédiaires, avocats, autres parents...) ; les mêmes interrogations reviennent systématiquement lorsque vient le moment de signer les premiers documents contractuels et de percevoir une première rémunération qui peut s'avérer importante. Les auteurs, avocats spécialisés dans les problématiques et les contentieux liés aux sport, veulent rassurer tous ceux qui prennent part à cette aventure nouvelle et désacraliser l'univers du football.