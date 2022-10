LES PLUS BELLES VILLES D'Italie

Dans de nombreux villages en Italie, la tranquillité, le silence et l'Histoire semblent avoir, comme par miracle, traverse le temps, inchangés : ce sont les plus beaux villages du "Belpaese" disséminés un peu partout sur le territoire italien, depuis les Alpes jusqu'à la Sicile. A travers un texte plongeant le lecteur dans l'Histoire et dans la culture, au gré d'une prose précise et inspirée, l'auteur nous accompagne dans une promenade inoubliable à travers les plus beaux villages d'Italie, à travers des lieux mondialement célèbres en Toscane ou en Ligurie, mais aussi de petits villages encore méconnus, du Val d'Aoste à la Vénétie, de la Lombardie au Piémont, des Pouilles à la Sicile. Le visiteur ne peut qu'être émerveillé par l'harmonie subtile de lieux au charme insoupçonné où se conjuguent le passé et l'avenir, où la modernité trouve sa place dans des paysages immuables depuis des siècles, où les richesses, humaines et culturelles, n'ont rien à envier à celles des grandes villes réputées plus avancées, parce que plus développées. L'Italie ne cessera jamais de surprendre le visiteur, conquis par ce mélange vivant d'histoire et de progrès qui en fait un pays unique au monde, ancré dans son passé antique, mais en même temps, étonnement tourné vers l'avenir. Un ensemble de cartes permettra au lecteur de localiser les villages les plus isolés et les moins connus.