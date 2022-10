Ventes complexes et clients stratégiques. Les clés du développement industriel

Un guide pratique pour devenir un bon manager de comptes clés, principalement dans les milieux industriels Ce livre offre un panorama des éléments théoriques et pratiques de la vente complexe et du développement des clients stratégiques. L'auteur y explique comment choisir les clients stratégiques, mettre en place un networking circonstancié et élaborer un reporting de qualité. Il approfondit l'analyse du processus de décision et passe en revue les principales techniques de négociation. Il innove en livrant une méthode performante pour gagner un appel d'offre en employant un contexte gagnant-gagnant. Il aborde des thèmes rarement traités tels l'utilisation de KPI pour promouvoir un mode relationnel coopératif, la vente interne et la gestion du temps appliquée au métier de strategic account manager. Après avoir explicité la signification concrète des critères financiers en matière d'investissement, il utilise l'enseignement dispensé pour promouvoir l'action commerciale auprès de sociétés encore peu ouvertes à l'outsourcing.