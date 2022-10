L'oracle des esprits

Ecoutez les guidances d'esprits bienveillants pour y voir plus clair dans votre vie. Venez à la rencontre de Mademoiselle Sophia, l'alter ego qui fera le lien entre vous et le monde des esprits... Dans cet oracle, vous trouverez 6 cartes "Prédiction" , 3 "Oui" et 3 "Non" , pour une réponse claire à une question donnée. Elles sont accompagnées de 38 cartes "Esprit" pour plus de précision et une meilleure guidance. Entre le Diable, le Pendu et les Abîmes d'un côté, et le Magicien, le Soleil et l'Amour de l'autre, entrez dans l'univers ambivalent des esprits, et suivez le chemin qu'ils vous montrent afin d'avancer plus intuitivement sur votre chemin de vie.