Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être

Se lancer et faire décoller son activité de thérapeute Entreprendre dans le domaine du bien-être est une aventure résolument humaine qui répond à d'autres codes que ceux de "l'entreprenariat classique". C'est un parcours de développement personnel, d'empowerment où business, stratégie et écoute de soi cohabitent. Ce livre vous propose toutes les clés pour : installer et lancer son activité / faire savoir qui vous êtes et ce que vous faites / avoir une activité rentable et épanouissante / dépasser les peurs et challenges qui ponctuent ce chemin. Mêlant conseils, retour d'expériences et exercices, ce guide pratique vous apportera toutes les réponses nécessaires pour passer à l'action et déployer avec succès votre activité dans le domaine du bien-être et de la santé.