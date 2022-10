Survivre dans un monde incertain. 10 clés pour agir d'ici 2050

Manuel d'action pour nous préparer au monde de 2050 Pour prospérer au XXIe siècle, nous devons tous comprendre les défis qui nous attendent. Et commencer à nous adapter, dès maintenant. Ce livre trace la voie à suivre pour répondre à ces enjeux. Parmi ses principales techniques de survie, ce livre propose des idées sur la manière de renouveler l'éducation, de restaurer la société et de réimaginer l'avenir. Son récit est agrémenté des réflexions de ceux avec qui il a travaillé, notamment des intellectuels et des penseurs du monde entier, et de quelques mots avec des dirigeants mondiaux qu'il a rencontrés, dont Barack Obama.