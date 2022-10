Enchante les saisons. Plus de 55 activités pour bricoler, créer, jardiner, cuisiner, décorer, apprendre et s'amuser toute l'année

Des activités pour toute l'année ! Ce bel ouvrage de l'auteure à succès Maïté Balart, vous accompagnera tout au long de l'année ! Vous y trouverez des idées astucieuses pour créer de jolis objets créatifs à toutes les saisons. Des explications claires et détaillées, permettent aux enfants de suivre chaque transformation sans difficulté. Plus de 64 activités riches et variées sont proposées ! Les enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer ! Cuisine, science, jeu, déco, art, jardinage... il y a de quoi satisfaire tous les goûts ! Un joli livre d'activités pour enchanter son année au rythme des saisons !