Facile de cuisiner avec "c'est délicieux ! " Le chocolat et les desserts, c'est délicieux ! Au fil des pages, découvre 22 recettes sucrées, simples et originales ! Tu réaliseras un gâteau papillon, un hérisson tout en chocolat, des meringues aux myrtilles et bien d'autres délices ! Pas de doute, tu vas réaliser en un tour de main ces recettes simples et gourmandes, à savourer et à partager, en famille ou entre copains !