Narvie n'est pas comme les autres

Un album drôle et touchant sur un narval un peu différent des siens... Narvie vit sous l'océan au milieu des narvals. Seulement voilà, Narvie est différent. Sa défense est plus petite, il n'est pas bon nageur, et la nourriture marine n'est pas vraiment à son goût. Lorsqu'un jour, Narvie est emporté par un courant jusqu'à la surface, il décide d'explorer les environs pour finalement découvrir qu'il est... une licorne ! Soulagé, Narvie comprend enfin qui il est vraiment, sans pour autant oublier ses amis de l'océan. Cet album à la fois drôle et attendrissant montre à l'enfant qu'il est normal de se sentir parfois différent.