Le Guide Terre vivante de la gemmothérapie. 60 bourgeons pour se soigner au quotidien

Depuis des décennies, Claudine Luu est passionnée par la gemmothérapie, dont on peut dire qu'elle fut la pionnière. Aujourd'hui elle nous livre un ouvrage très pratique et complet pour se soigner au quotidien avec la gemmothérapie. Un ouvrage pratique à double entrée : liste des bourgeons et jeunes pousses et liste des maux du quotidien par sphère ou de A à Z (à définir) pour se soigner en toute simplicité. Avec des explications claires étape par étape pour faire soi même soi même macérats glycérinés.