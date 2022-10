Le Maghreb face aux défis de la modernité

L'avènement de la modernité impose de profondes transformations politiques et juridiques aux pays du Maghreb. Les régimes politiques en place doivent respecter effectivement les droits de l'homme et, dans la continuité du "Printemps arabe" , répondre aux aspirations populaires à un renouvellement du personnel politique et une redynamisation de la démocratie. C'est ainsi que l'Algérie, qui a connu de grandes évolutions depuis son indépendance, notamment une période socialiste dont son administration et sa législation sont encore empreintes et qui brident sans doute aujourd'hui son développement économique, a initié des réformes visant à reconnaître et protéger le droit de propriété et instaurer un droit des affaires attractif. Au Mali, l'inobservation du principe de légalité par l'administration est un obstacle à la stabilisation du pouvoir politique et la sécurisation des droits subjectifs des Maliens. L'Etat et ses représentants doivent servir d'exemple à la population pour instaurer un climat de confiance, de transparence, entre gouvernants et gouvernés, qui avère le respect de l'Etat de droit. A l'inverse, le Maroc offre un exemple de résistances traditionnelles et religieuses au processus de modernisation du droit de la famille initié par le législateur, tandis qu'en matière de protection des données personnelles face à la cybercriminalité, l'adoption de dispositions modernes ne semble poser aucune difficultés aux mêmes acteurs. Ces réformes sont autant de transformations inhérentes à la modernité, voire la post-modernité, et représentent autant de défis pour les Etats maghrébins.