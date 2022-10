Carnet de bord du (futur) rentier immobilier. 6 mois pour réussir tous vos achats

6 mois pour réussir l'achat de son premier bien immobilier Un carnet de bord sur 6 mois pour réussir tous ses achats en s'assurant un investissement intéressant et une rente. Ce carnet, porté par l'influenceur Christopher Wangen, apportera des réponses concrètes et un accompagnement étape par étape, enrichi par de nombreux exercices et des check-lists. Il offre l'état d'esprit positif indispensable pour se lancer dans l'investissement immobilier et durant toutes les étapes du projet. Dans la bonne humeur, vous serez coaché, rassuré, motivé, en capacité de (vous) poser les bonnes questions !