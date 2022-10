Psychologie positive. 10 séances d’auto-coaching pour s'accomplir et s'épanouir dans son job

10 séances d'autocoaching pour être plus satisfait, engagé et performant au travail et pour (re)trouver du plaisir dans son travail. Qu'est-ce que la psychologie positive au travail, à quoi sert-elle et comment s'en servir dans sa vie professionnelle de tous les jours ? A l'ère du Covid-19, 70% des travailleurs interrogés ont ressenti plus de stress et d'anxiété en 2020, 25% souffrent de burn-out, 76% pensent que leur entreprise devrait faire davantage pour protéger la santé mentale de ses employés (étude Al@Work par Oracle, 2020). Il est temps de se mettre en route vers "l'entreprise positive" , performante socialement et économiquement, et de faire basculer les entreprises et leurs salariés d'un mode de fonctionnement "survie" vers un mode "épanouissement" . En s'appuyant sur des données et des pratiques issues de la recherche scientifique autour de la psychologie positive au travail, ce guide d'auto-coaching permet de reprendre possession de son travail, de redevenir leader de son expérience pour soi-même mais aussi dans son lien aux collègues et - pour le manager - dans son rôle à l'égard des équipes. Car la vie professionnelle peut amener parfois à s'épuiser ou encore à se laisser entraîner dans une certaine routine. Et il est démontré que pour prendre soin des autres, il faut avant tout prendre soin de ses propres ressources personnelles qui alimentent son leadership à travers sa vitalité, sa flexibilité cognitive, ses compétences socio-émotionnelles, sa vision positive et ses compétences organisationnelles. Dans un deuxième temps, ses propres capacités de motivation élèveront les personnes environnantes via quatre leviers : l'autonomie, le sentiment de maîtrise (de ses forces), le sens et les relations positives. 10 séances d'auto-coaching qui abordent la psychologie positive sous l'angle du travail, proposant des outils concrets, questionnaires, exercices et exemples issus de l'expérience des auteurs. Un ouvrage pour être plus satisfait, engagé et performant au travail et pour (re)trouver du plaisir dans son travail.