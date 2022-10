Je réussis à entrer en IFAS. Dossier + Entretien, Edition 2023

Tout pour réussir votre entrée en IFAS et devenir aide-soignant ! Un livre complet pour : - tout savoir sur la sélection en IFAS, avec un mode d'emploi complet comprenant notamment les conditions d'accès, les critères de sélection et une présentation de l'ouvrage ; - réussir son dossier et valoriser sa candidature pas à pas, grâce à : - des conseils et stratégies pour élaborer le projet professionnel et développer ses compétences en communication écrite, - des outils et exemples pour rédiger votre CV et votre lettre de motivation, - des QCM pour vous tester ; - tout savoir sur le métier d'aide-soignant, avec : - l'organisation et le contenu de la formation, les évaluations, les modules de formation et les stages, - les missions, la rémunération, les possibilités d'évolution, - les 10 qualités des AS, - des témoignages de professionnels, - un QCM sur les études et le métier, - l'organisation des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, - les droits du patient ; - réussir l'épreuve orale, grâce : - à une méthodologie complète et des conseils sur le déroulement et la préparation de l'entretien, - aux questions possibles du jury le jour J, - à toutes les connaissances indispensables à connaître pour comprendre les enjeux sanitaires et sociaux réunies dans des fiches sur les aidants familiaux, la famille, la place des femmes dans la société, le handicap, les différentes formes de maltraitance, le vieillissement de la population, les maladies à incidence sociale, l'impact de la pandémie, les lois de bioéthique en France et la protection de l'environnement, - à l'actualité 2021-2022. + OFFERT en ligne : - un guide d'accompagnement prêt à compléter ; - un fil d'actu mois par mois.