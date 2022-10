Le tout-en-un SÉSAME. Edition 2023

Le livre le plus complet pour réussir les épreuves du concours Sésame ! Le livre tout-en-un Sésame propose une préparation complète au concours Sésame : - la présentation de chaque école et de chaque programme, la nature et le déroulement des épreuves ainsi que les infos pratiques à propos de l'inscription sur Parcoursup pour tout savoir sur votre concours ; - un test d'auto-évaluation, des plannings de révisions et un accompagnement pas à pas pour acquérir la méthode ; - les connaissances indispensables pour retenir tout le programme ; - 500 questions et 15 sujets blancs corrigés pour s'entraîner de manière intensive ; - des simulations d'entretien pour être prêt le jour J ; - les astuces, les attentes du jury ainsi que les erreurs à éviter. OFFERTS en ligne : 5 sujets blancs corrigés, le fil d'actualité mois par mois et 20 tutos sur les tests