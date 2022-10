Trouvez la psychothérapie qui vous convient - Conseils, méthodes et cas particuliers

Nous sommes très nombreux à prendre chaque année la décision de chercher de l'aide auprès de psychothérapeutes ; mais beaucoup abandonnent en cours de route, souvent par manque de connaissances, à cause d'un professionnel qui ne leur convient pas ou parce que leur psychothérapie n'est pas réellement adaptée. Guide indispensable destiné à toute personne cherchant à entamer une psychothérapie, ce livre offre un tour d'horizon des différentes techniques proposées et fournit de nombreux conseils pour bien choisir son professionnel. Grâce à son expérience, ses solides connaissances et de nombreux cas pratiques, Ghylaine Manet, psychanalyste, sophrologue et hypnothérapeute certifiée nous accompagne dans notre recherche, nous permet de définir les points importants sur lesquels travailler et nous oriente vers le type de psy qui nous convient. Un ouvrage dont l'approche globale est dirigée vers les solutions, qui nous permet de mieux nous connaître et de choisir les options les plus adaptées à notre bien-être !