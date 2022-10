Calme et serein - 60 cartes pour un éveil ludique à la sophrologie. Coffret

Ce jeu de cartes accessible et ludique aide l'enfant (de 5 à 15 ans) à améliorer sa conscience et sa présence corporelles afin qu'il puisse s'exprimer dans un corps incarné et un esprit serein. L'enfant ou l'adolescent s'approprie concrètement chaque image, qu'il peut choisir, voir et toucher, ce qui répond parfaitement à ses besoins de mouvement, d'images et de sensorialité. Il participe ainsi activement à l'amélioration de ce qui pourrait poser problème : concentration, motricité débordante, manque de confiance en soi, de vitalité, colère, anxiété... Le livret, manuel très complet, présente la démarche, les intérêts de la sophrologie chez les enfants, et détaille les différents exercices qui correspondent aux cartes ainsi que des idées de séances amusantes. Il est accompagné d'audios accessibles via QR codes, pour des séances complètes, à faire en duo parent-enfant, mais aussi en groupe (scolaire et périscolaire, hôpital, activités de loisirs...). Par le jeu, les liens entre parent et enfant sont renforcés et apaisés et, grâce à l'approche sophrologique, l'enfant pose sur lui-même un regard positif et poursuit son chemin quoi qu'il arrive, dans la confiance.