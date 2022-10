Le Pilates avec paillette - Aujourd'hui, je m'y mets !

Le Pilates, comme le sport en général, on a toutes de bonnes excuses pour ne pas s'y mettre : pas le temps, pas l'énergie, ou tout simplement autre chose à faire. Dans cet ouvrage ludique et décalé, Paillette vous entraîne dans un univers décomplexant où l'essentiel est de prendre un temps pour soi et de se reconnecter avec son corps. Choisissez avec soin votre tenue pour vous sentir belle et aménagez un joli espace dédié, car réussir à se motiver, c'est déjà faire la moitié du chemin. Le reste vient avec la pratique : les muscles profonds se renforcent, la taille s'affine, la silhouette s'allonge, la colonne vertébrale s'assouplit, le corps se tonifie... Eh oui, le Pilates peut véritablement faire des miracles ! Pour commencer en douceur, Paillette vous propose des exercices simples pour prendre conscience de votre corps, bien placer votre dos et votre respiration. Ensuite, vous opterez pour le programme de votre choix en fonction de votre caractère, de votre temps et de votre motivation : paresseuse, pressée ou warrior, les séances s'adaptent à vos besoins. Un livre original et rafraîchissant pour toutes celles qui veulent se mettre au Pilates mais trouvent toujours une fausse bonne excuse pour ne pas se lancer.