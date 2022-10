Vous demandez-vous parfois ce que vous avez fait par le passé pour mériter ce que vous vivez aujourd'hui ? Vous interrogez-vous sur vos interactions (bonnes ou mauvaises) avec votre entourage ? Vous questionnez-vous sur des schémas répétitifs incompréhensibles mais pourtant tenaces ? Et si les réponses à ces interrogations trouvaient des réponses dans votre passé, et plus spécialement dans des vies antérieures ? Et si, à chaque seconde, vous façonniez votre vie en fonction des croyances limitantes que vous accumulez (ou guérissez), des "conclusions émotionnelles" que vous tirez selon les événements vécus et perçus à travers vos cinq sens, et à travers vos interactions avec autrui (humains et animaux) ? Ces "petites croyances" ne semblent pas bien graves des années plus tard ; mais lorsqu'elles se cumulent et s'amplifient de manière cachée, alors elles peuvent ressortir et provoquer de forts tumultes émotionnels qui deviennent alors incompréhensibles puisque leur cause, souvent anodine, avait été négligée. Accompagnez les protagonistes dans une aventure immersive vous permettant de voyager d'une vie à l'autre en comprenant les subtilités des vies passées imbriquées et la naissance du karma.