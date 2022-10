Que Dieu vous Business - L'art d'être Spirituel et Prospère autant en affaires que dans votre vie personnelle

Que croyez-vous devoir faire avant de pouvoir faire ce que vous désirez réellement faire ? Qui ou quoi semble vous limiter et bloquer l'accès à votre prospérité ? Votre spiritualité et vos croyances vous propulsent-elles ou vous freinent-elles ? Quelle(s) permission(s) attendez-vous... et de qui ? Si vous êtes à la recherche d'un ouvrage pour apprendre " comment investir en bourse " ou " comment devenir riche ", sachez que celui que je vous présente ici n'en fait pas partie puisqu'il traite plutôt d'un investissement qui se veut sur vous-même. C'est certainement le cadeau le plus précieux et le plus rentable que vous puissiez vous offrir, car il vous servira toute votre vie... et celle d'après ! Que vous soyez un travailleur salarié, un entrepreneur avec un esprit créatif, ou simplement à la recherche d'un moyen plus efficace d'attirer la prospérité dans votre vie, ce livre est celui dont vous avez besoin. Le parcours que nous sommes sur le point d'entreprendre ensemble vous aidera à reconnaitre enfin votre divinité et à développer une ouverture d'esprit, une nouvelle vision afin de créer l'espace nécessaire pour accueillir autant vos richesses intérieures que les richesses extérieures des possibilités infinies que l'Univers déploie pour vous. Le seul scandale possible ici serait d'ignorer, ou même de renier, votre accès à la prospérité au nom d'une spiritualité !