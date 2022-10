Le tirage astrologique du tarot - Méthode pratique d'art divinatoire

Avec ce quatrième livre, Kris Hadar ajoute la pierre majeure qui manquait à son oeuvre tarologique. L'interprétation de ce type de tirage est toujours restée superficielle pour la plupart des tarologues parce que les règles pour lire l'avenir avec le Tarot sont difficilement applicables à une Roue astrologique. Cet ouvrage montre qu'il est maintenant possible de se servir des concepts de l'astrologie, tout en obtenant une précision d'interprétation aussi grande, sinon plus, qu'avec le tirage en croix. Le Tirage astrologique du Tarot s'adresse autant au tarologue débutant qu'au professionnel. Ce livre aborde TOUT ce qui touche de près ou de loin à ce genre de tirage. Le lecteur découvrira que l'accent a été mis sur la facilité à lire un jeu, et ce, grâce à l'invention des " mini-jeux ". Il n'est plus question de deviner, mais bien d'appliquer une méthode de lecture pour obtenir une grande justesse divinatoire. Dans ce livre, Kris Hadar enseigne l'interprétation des cartes de Tarot en "? utilisant ? " les premiers jeux italiens. Grâce à ses connaissances historiques, il démontre que ces derniers ont imité un Tarot français et que plusieurs cartes avaient, à l'origine, un sens culturel différent et bien plus intéressant. En remontant aux sources de l'astrologie, vous apprendrez les bases essentielles et les définitions des Maisons. Vous y découvrirez aussi les clefs pour réaliser un bon tirage, les différents codes pour comprendre les cartes et leurs rencontres, sans oublier les diverses techniques pour rendre ce tirage professionnel. En exclusivité, la structure du jeu de Tarot et une étude historique de l'origine de chaque carte. Un livre qui montre que les fondements de l'astrologie antique peuvent offrir au Tarot un tirage d'une très grande richesse. En cadeau, Kris Hadar vous révèle la structure pythagoricienne qui a permis de concevoir le jeu de Tarot et il démontre pourquoi ce dernier est constitué de 78 cartes : 22 majeures et 56 mineures, et que la structure des mineures repose sur 4 couleurs, elles-mêmes composées de 4 figures et de 10 cartes numérales.