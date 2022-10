jardins et intérieurs de Gascogne. Gers • Gironde • landes • Lot-et-Garonne

Deuxième volume d'une série initiée avec les "Jardins et intérieurs du Pays basque" , parus en 2015, Charles Bilas et Thomas Bilanges vont parcourir la Gascogne à la rencontre des trésors architecturaux de cette belle région culturelle. Dans ce nouvel opus, l'historien Charles Bilas et le photographe Thomas Bilanges entreprennent de retracer l'évolution de l'art de bâtir en Gascogne, mettant en exergue les liens intimes entre l'habitat et son environnement naturel. Une trentaine d'intérieurs et de jardins exceptionnels de Gascogne (Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Gers) - parmi lesquels le château et le plantarium de Gaujacq - vous sont dévoilés, invitant à un voyage à travers le temps du Moyen-Age à nos jours.