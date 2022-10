Le stress vous bousille, redevenez le pilote de votre vie ! La psychologie positive et l'art-thérapie dans votre cockpit

Que savez-vous réellement de votre stress ? Comment se manifeste-t-il en vous ? Savez-vous comment l'appréhender, le mettre à distance ou le transformer ? En alternant la présentation d'outils universellement reconnus et la réalisation d'activités pratiques, Peggy Biessen, stressologue, vous propose de découvrir comment mieux vivre avec votre stress, en utilisant votre esprit et votre corps pour retrouver l'équilibre et la sérénité. Grâce aux outils tirés de l'art-thérapie et de la psychologie positive, découvrez comment réaliser un mind mapping pour appréhender vos difficultés - créer un ancrage et un sanctuaire mental - construire votre propre boîte " zen " - mettre en place des stratégies de régulation de vos émotions désagréables - interroger vos sous-personnalités pour modifier vos habitudes de pensée - évaluer et nourrir votre estime personnelle - apprendre à savourer ce que vous avez déjà.